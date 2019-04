Mor un motorista de 26 anys en sortir de la via al Bruc

El Servei Català de Trànsit ha confirmat que un motorista, de 26 anys i veí de Barcelona, ha mort al Bruc, a l'Anoia, en sortir de la via aquest migdia. L'accident s'ha registrat al punt quilomètric 6,4 de la BP-1101, i els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 12.37 h.

Per causes que encara s'estan investigant, la motocicleta ha sortit de la via després d'agafar una corba en línia recta i ha provocat la mort del conductor. Arran de la incidència, s'han activat quatre patrulles del cos dels Mossos d'Esquadra, una dotació de Bombers de la Generalitat i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

El motorista es trobava fent una sortida amb altres motoristes que es dirigien a Montserrat.