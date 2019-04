Aïllen 10 presos de Brians 2 per una baralla multitudinària

Deu presos del Centre Penitenciari Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, estan aïllats de manera provisional com a conseqüència d'haver participat en una baralla aquest diumenge. Segons fonts penitenciàries, dos interns es van començar a pegar i posteriorment grups de presos es van afegir a l'enfrontament. No van patir lesions importants els interns ni els funcionaris que van intervenir per posar fi a la baralla. UGT exposa en un comunicat que la baralla multitudinària va enfrontar "un grup d'interns de països de l'Europa de l'Est amb un grup d'interns musulmans".

El sindicat reclama més protecció per als professionals penitenciaris. CSIF també ha fet un comunicat reivindicant la necessitat dels departaments especials de règim tancat (DERT) després de baralles com aquesta i enfront del reportatge sobre l'aïllament a les presons emès per TV3 el mateix dia de la baralla.

CSIF apunta que "l'existència dels DERT és necessària" i considera que "disminuir l'estada en aquests departaments és un error ja que aquests interns perillosos, amb antecedents violents i un caràcter manifestament inadaptat als mòduls ordinaris, provoquen batusses greus, contínues alteracions regimentals i agressions violentes en mòduls de vida ordinària".

Hi ha "més de mil treballadors que encadenen contractes temporals voluntàriament perllongats en el temps", denuncia UGT, que reclama més protecció per als professionals penitenciaris. El sindicat demana més treballadors per garantir la seguretat dels establiments, formació contínua pels funcionaris i un "pla real d'inversions" per modernitzar Quatre Camins, Brians 1, Brians 2 i Ponent.