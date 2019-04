Denuncien set clients de dos bars d'Abrera i Martorell per tinença de drogues

Els Mossos d'Esquadra juntament amb la Policia Local d'Abrera i la Policia Nacional van denunciar set clients de dos bars d'Abrera i Martorell per tinença de substàncies estupefaents.

En concret, els diferents cossos policials, arran de diversos conflictes i molèsties veïnals, la tarda del divendres 5 d'abril van realitzar inspeccions a un bar d'Abrera i a un altre de Martorell.

Del resultat de la inspecció de l'establiment de Martorell es va denunciar administrativament el seu responsable per manca de rètol, no tenir aigua corrent als lavabos i afavorir el consum de substàncies estupefaents a l'interior del local. A més, es van aixecar tres denuncies administratives a clients per tinença d'aquest tipus de substàncies i dues persones van ser traslladades a les dependències de la Policia Nacional per la llei d'estrangeria.

Al bar d'Abrera es van denunciar el seu responsable per no tenir en vigor l'assegurança de responsabilitat civil i per no disposar de diferents rètols. A més, es van denunciar administrativament cinc clients per tinença de substàncies estupefaents.

Els efectius que van participar en l'operatiu són agents d ela Unitat de Seguretat Cituadana i de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Martorell, de la Unitat Regional de la Polícia Administrativa, de l'Àrea Regional de Recursos operatius (ARRO), de la policia local d'Abrera i de la Policia Nacional.