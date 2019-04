Mor un motorista de 26 anys en un accident a la carretera de Can Maçana

Un jove de 26 anys va morir ahir al migdia en un accident de moto a la carretera de Can Maçana, una de les que dona accés al monestir de Montserrat. El motorista era veí de Barcelona i, segons els Mossos d'Esquadra, va xocar contra la tanca de seguretat del carril contrari i va caure per un marge boscós amb desnivell. El jove va morir com a conseqüència del fort impacte. Els fets van tenir lloc al punt quilomètric 6,4 de la carretera BP-1101, passada la cruïlla del polvorí, al límit dels termes municipals de Sant Salvador de Guardiola i el Bruc.



El jove participava en una sortida de motoristes que feien una ruta pels entorns de Montserrat. El grup pujava per Can Maçana quan el noi de Barcelona, que anava a una velocitat elevada, no va traçar adequadament el revolt que hi ha just passada la cruïlla on hi ha les instal·lacions de l'empresa Maxam, la zona del polvorí. Com a conseqüència, va envair el carril contrari, va impactar contra la tanca i va acabar caient pel pendent que hi ha al costat de la car-retera, una zona boscosa abrupta, on els Bombers van tenir dificultats per arribar al lloc on havia caigut la moto. Arran de l'accident, es van activar quatre patrulles del cos dels Mossos d'Esquadra, una dotació de Bombers de la Generalitat i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).



L'accident va tenir lloc poc després de dos quarts d'1 del migdia i va obligar a tallar la circulació en sentit Manresa. Els Mossos donaven pas alternatiu als vehicles. Els responsables policials desplaçats ahir al punt de l'accident destacaven que la BP-1101 és una carretera molt transitada per motoristes els caps de setmana, i s'hi fan rutes habitualment. També asseguraven que freqüentment hi tenen lloc accidents, però en cap cas tan greus com el que hi va haver ahir al migdia.



El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que amb aquesta víctima són 38 les persones que han mort en accidents de circulació enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Aquest mateix diari informava la setmana passada que quatre dels cinc accidents mortals de trànsit que s'han produït aquest any a la Catalunya Central han estat el mes de març.



De les víctimes mortals que hi ha hagut des de principi d'any a les carreteres de les comarques centrals tres han estat dels col·lectius que es consideren vulnerables a la carretera: dos motoristes, que han mort com a conseqüència de sortides de via i un ciclista que va morir atropellat pel conductor d'un 4x4 a Martinet.