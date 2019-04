Retencions i un carril tallat a l'AP-7, a Martorell, per un accident

L'AP-7 al seu pas per Martorell registra aquest dilluns al matí retencions a causa d'un accident que hi ha hagut en sentit Barcelona i que ha obligat a tallar un carril. La topada s'ha produït, segons fonts del cos de Bombers, minuts després de les 8 del matí al quilòmetre 169. Un vehicle hauria xocat contra un turisme que estava avariat en un lateral de la via. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, no consten persones ferides a conseqüència de l'accident.





Circulació amb retencions (Retenció): AP-7 | MARTORELL | Sentit Nord cap a BARCELONA-1 CARRIL TALLAT | Punt km. 169-169.5 | 07:55 — Trànsit AP-7 (@transitap7) 8 d'abril de 2019