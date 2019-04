Denuncien els responsables de dos bars d'Abrera i Martorell

Els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Policia Local d'Abrera han denunciat els responsables de dos bars d'Abrera i Martorell per afavorir el consum de drogues. Els cossos policials van desplegar l'operatiu divendres arran de diverses queixes veïnals. A Martorell, la policia també va denunciar el responsable per no tenir rètol ni aigua corrent als serveis, va denunciar tres clients per tinença de drogues i va traslladar dues persones a comissaria per irregularitats relacionades amb la Llei d'estrangeria.

A Abrera, els agents també van denunciar el responsable per no tenir en vigor l'assegurança de responsabilitat civil ni tenir diversos rètols obligatoris. Finalment, van denunciar quatre clients per tinença de drogues.