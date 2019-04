Els rescats de Bombers en accidents a la regió central baixen el 17% des del 2009

La intervenció dels Bombers de la regió central en accidents de trànsit s'ha reduït el 17,18 % entre el 2009 i el 2018, segons dades facilitades pels mateixos Bombers de la Generalitat, ahir. En xifres absolutes significa que els Bombers han passat de fer 838 intervencions en accidents el 2009 a 694 l'any passat, 144 menys.

Al llarg d'aquesta dècada, tot i que la tendència és que s'hagin reduït les intervencions, el cert és que la xifra de l'any passat queda lluny del mínim registrar el 2013, quan els Bombers van intervenir en 597 accidents de trànsit. Aquest descens coincideix també en la conversió en autovia de l'eix Transversal, el 2013, i també amb l'adopció, de forma progressiva, de diferents mesures a la C-55 amb l'objectiu de reduir-hi la sinistralitat.

Pel que fa a les dades des de principi d'aquest any fins al 31 de març, els Bombers han intervingut en 173 accidents. Si es manté aquesta xifra en la resta de trimestres de l'any, el 2019 es tancaria amb una xifra gairebé idèntica a la del 2018, 692 intervencions en accidents. La tendència a la Catalunya Central contrasta amb la del conjunt del país, on ara hi ha més intervencions que no pas fa 10 anys, malgrat que del 2009 fins al 2014 la tendència va ser decreixent.

El Bombers de la Generalitat van fer públiques ahir aquestes dades coincidint amb la prèvia del Concurs de Rescat en Accidents de Trànsit que des d'avui i fins divendres se celebra a Barcelona. Els Bombers destaquen la importància d'aquest concurs i de la formació dels professionals en aquest àmbit perquè són accidents de trànsit amb víctimes o persones atrapades a l'interior de vehicles i que cal alliberar. «Són actuacions on la ràpida operativitat en les maniobres de rescat són vitals. Per això, la formació dels efectius d'emergències és molt important».

En aquest sentit, destaquen, «els concursos, més enllà d'una competició, són el marc ideal per implementar els nous procediments d'intervenció en accidents de trànsit».

En el concurs hi participarà un equip del Parc de Manresa que competirà aquest divendres, dia 12, a 2/4 d'1 del migdia, quan farà la maniobra estàndard, i a 2/4 de 3, quan farà la maniobra ràpida. En total, en el concurs hi participaran 31 equips: 16 dels Bombers de la Generalitat i 15 dels Bombers de Barcelona. Cada equip està integrat per un total de sis efectius: un comandament, un sanitari i quatre bombers, a més d'un reserva.