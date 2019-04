Denuncien tres conductors en concentracions il·lícites de cotxes a Navarcles

Els Mossos d'Esquadra han obert diligències penals i denunciat administrativament a tres persones per nou infraccions contra la seguretat viària en el marc d'un dispositiu contra concentracions il·lícites de cotxes a Navarcles.

Les matinades del 29 de març i del 5 d'abril, els Mossos, juntament amb els vigilants municipals de Navarcles, van realitzar un dispositiu de trànsit després de tenir coneixement de l'existència de concentracions de vehicles al polígon de Navarcles. En aquestes concentracions, assenyalen els Mossos en un comunicat, hi havia la possibilitat que els conductors realitzessin conduccions temeràries i el consum de drogues i alcohol.

En el marc del dispositiu, es van controlar una trentena de vehicles. El resultat va ser un positiu administratiu per alcoholèmia, dos per consum de drogues i cinc denúncies del Servei Català de Trànsit per condicions tècniques com són assegurances, ITV i pneumàtics en males condicions.

A més, es van obrir diligències penals a un dels conductors per circular sense punts al permís de conduir.

Els Mossos d'Esquadra recorden que aquest tipus de conduccions en carreteres obertes al públic sense cap autorització ni mesura de seguretat estan totalment prohibides i suposen un risc greu per a la seguretat vial.