La Policia Local de Manresa busca dones

Augmentar la presència femenina a la Policia Local de Manresa. Aquest és un dels objectius que s'ha marcat el cos policial aprofitant la convocatòria de 10 places d'agents que ja està en marxa. I aquest matí les futures aspirants han tingut ja l'ocasió de fer un tast de la que podria ser la seva nova feina: agents de la mateixa Policia Local i personal de recursos humans de l'Ajuntament les han omplert de motius perquè es presentin a la convocatòria.

En la sessió, que es repetirà aquest vespre, Montse Vila, que impulsa la igualtat a l'Ajuntament, explicava que «és un sector molt masculinitzat i li volem donar la volta». I començava amb una llista per trencar els tòpics més recurrents: «ser policia ara ja no és una qüestió de masculinitat. Avui en dia és una feina que va molt més enllà de fer una reducció i utilitzar la força». «Cal fer mediació, tenir una conducta empàtica i creiem que des de la feminitat, s'hi pot aportar molt», deia Vila.

També ho reforçava Maite Hosta, actualment l'única caporal dona del cos, que assegurava que «homes i dones aportem qualitats diferents i ens complementem molt entre home si dones, especialment en segons quines actuacions».

I el cap del cos, Jordi Mora animava a què es presentin a la convocatòria. «És una feina molt maca i molt agraïda. A vegades, al carrer et trobes gent que et dona les gràcies perquè un dia els vas salvar la vida o els vas poder ajudar. Això demostra que tot és denunciar a persones, que és una coas que si fas amb correcció, no passa res».

El mateix Mora remarcava a les noies que volen optar a ser policia local els avantatges d'un cos que és gran comparat amb la resta de policies locals de la comarca, però més petit que els dels Mossos per exemple. I després d'explicar totes les unitats que té la Policia Local, Mora els deia que un dels principals atractius de Manresa és que «pots fer de tot», és a dir estar a diferents unitats: de trànsit, educació viària, seguretat ciutadana, a l'emissora, policia de districte, gestió de temes de caire més administratius, entre les altres funcions que hi ha al cos. I tot, remarcava Mora amb l'avantatge que es faci el que es faci, es treballa sempre a Manresa, un aspecte que ell considera molt important.

Tot i això, de les quatre dones que aquest matí han participat en la sessió, només una complia els requisits establerts en les bases. I és que s'exigeix tenir el permís de conduir A2, el de motos, en el mateix moment de presentar-se a la convocatòria i tres encara no el tenen. Mora, deixava clar, però, que properament s'hauran de fer noves convocatòries d'agents i que es donarà més marge perquè es pugui obtenir aquest permís.

L'Ajuntament ha convocat un total de 10 places d'agent de policia local. D'aquestes, set estan obertes a la ciutadania en general mentre que tres són en la modalitat de mobilitat horitzontal, és a dir, per a agents de policies d'altres poblacions. El termini per presentar-se a la convactòria finalitzarà el proper 17 d'abril.