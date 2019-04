11 dels denunciants han mort durantel procés judicial

? El procés judicial s'ha allargat durant gairebé 25 anys i al llarg de tot aquest temps 11 dels demandants han mort i en el procés judicial han estat substituïts pels seus hereus. Entre els finats, n'hi ha quatre que havien pactat amb la compa-nyia per posar fi al procés; n'hi ha sis que havien optat per cobrar, de forma provisional, i ara els seus hereus estaven a l'espera de com acabava el recurs al Suprem per si havien de retornar els diners; i finalment, un era dels afectats que encara no havien cobrat la indemnització pels danys del foc.

Però al llarg d'aquests gairebé 25 anys de procés judicial, no només han traspassat 11 dels demandants, sinó que la companyia elèctrica ha tingut un gran canvi. Fecsa ha desaparegut com a marca i ha estat absorbida totalment per Endesa, que al seu torn, des del 2006, està controlada majoritàriament per la italiana Enel després d'un intent de compra per part de Gas Natural i de l'alemanya E.On que va acabar fracassant.

D'altra banda, durant el procés judicial també va intervenir com a part demandada l'asseguradora Centro Asegurador, Cía de Seguros y Reaseguros, que després d'un concurs de creditors actualment està en procés de liquidació, segons recull la sentència.