Un cotxe s'incendia a la C-55 a Castellbell i obliga a tallar la via en tots dos sentits

Un vehicle s'ha incendiat aquest dijous al matí a la C-55 a Castellbell i el Vilar i ha obligat a tallar la via al trànsit durant aproximadament mitja hora. Això ha provocat llargues retencions, que han arribat als 4 quilòmetres. No s'han aixecat les barreres del peatge de la C-16.



El cotxe ha començat a cremar a l'altura del quilòmetre 15 de la C-55 en direcció a Barcelona, passat el túnel de Bogunyà. Els cossos d'emergències han rebut l'avís a les 6.56 h. Quan han arribat al lloc dels fets, el conductor era fora del vehicle, il·lès. Una dotació de Bombers ha treballat per apagar el foc.



Durant els treballs d'extinció s'ha tallat la via completament al trànsit, fet que ha provocat aturades de fins a 4 quilòmetres. No s'han obert, però, les barreres de l'autopista. La carretera ha quedat reoberta al trànsit a 2/4 de 8 del matí. A banda dels Bombers, també s'han activat dues unitats dels Mossos d'Esquadra, el servei de manteniment de carreteres i una grua per retirar el vehicle.







Calçada tallada (Retenció): C-55 | CASTELLBELL I EL VILAR | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 15.5-19 | 07:15 — Trànsit C-55 (@transitc55) 11 d'abril de 2019