Un detingut per cultivar 515 plantes de marihuana a Moià

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts un home que tenia 515 plantes de marihuana en una casa a Moià. El detingut és un home de 42 anys, veí de Santa Perpètua de Mogoda i se l'acusa d'un delicte contra la salut pública i també d'un delicte de defraudació del fluid elèctric.

Va ser a principis del mes de març quan els Mossos van tenir coneixement de la possible existència de la plantació de marihuana ara descoberta en una casa de Moià. Els agents van obrir una investigació i van constatar que de l'interior de la casa en sortia una forta olor de marihuana.

Després de diverses indagacions per part de la Unitat d'Investigació de Manresa, el 5 d'abril els investigadors van fer una entrada i perquisició al domicili. Al seu interior hi van trobar un total de 515 plantes de marihuana i també el que qualifiquen com una complexa instal·lació amb focus, extractors, filtres i altres objectes destinats al cultiu interior de marihuana.

Arran d'aquesta entrada, el passat 9 d'abril els agents van detenir una persona relacionada amb els fets a la qual també se l'acusa d'un delicte de defraudació de fluid elèctric.

La investigació continua oberta i no es descarta que es portin a terme noves detencions. El detingut ha passat avui a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.