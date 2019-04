«Hi ha gent que ha patit molti ara ja era hora que s'acabés»

Josep Joan Niubó, de Casserres, considera que «ja era hora que hi hagués una resolució definitiva». Segons la seva opinió «hi ha gent que durant tot aquest temps ha patit molt i ara ja era hora que s'acabés». En aquest sentit assenyala que «hi havia gent que havia cobrat però que estava pendent de què passaria amb el recurs, perquè segons com hagués anat els haurien hagut de tornar i potser ja no els tenien». De totes maneres, també celebrava que la sentència fos favorable als interessos dels propietaris i considera que «anirà molt bé per a la comarca perquè els diners s'invertiran aquí, en granges, maquinària, agroturisme o qualsevol activitat de pagès».

Finalment, Joan Seuba afirmava que «han passat molts anys però finalment hem arribat aquí. Estem molt contents», malgrat lamentar que hagin passat gairebé 25 anys dels incendis perquè finalment la sentència que condemna Endesa a pagar indemnitzacions sigui ferma.