La indemnització dels incendis del 94 al Berguedà deixa fora 12 propietaris

"Hi ha 12 propietaris que no hem cobrat pel bosc cremat". Els propitaris de la casa Campdeparets, a cavall d'Olvan i la Quar, són uns dels que han quedat fora de tot el procés, que dimecres es va saber que havia acabat tot el recorregut judicial. Hi ha 117 propietaris que han cobrat o cobraran les indemnitzacions d'Endesa dictades en la sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona el 2015 i ratificada ara al Suprem, perquè aquest tribunal d'última instància ha desestimat els recurs "per infracció processal i de cassació".

Durant la instrucció de la causa civil a l'Audiència de Barcelona (abans n'hi havia hagut una de penal que va absoldre els representants d'Endesa) el jutge va demanar als agents rurals que delimitessin les afectacions en un mapa, i va ser aquell mapa el que va marcar la sentència final, segons ha explicat l'advocat berguedà Climent Fernández. Es va establir un inici de l'incendi a Gargallà, amb una gran afectació i un altre a Barbats (Casserres), i es van delimitar unes àrees d'afectació que pràcticament dividien la massa forestal cremada a parlir del riu Llobregat. Els el marge esquerra del Llobregat (finques de Gironella, Olvan, Sagàs i la Quar no han cobrar indemnitzacions pel bosc cremat.

La divisió no es va acabar d'entendre per part d'uns propietaris que van poder veure en alguns casos com la gran massa de foc saltava la carretera C16 (l'eix del Llobregat) i també el riu Llobregat, segons explica una testimoni dels 12 propietari que no han cobrat. A l'hora de la veritat, però, el que queda clar és que la via judicial que havien seguits aquests propietaris va quedar tallada per la sentència del 2015, i ara el seu cas ja no ha arribat al recurs del Suprem. "Ens feliciten perquè es parla dels afectats dels incendis del 94 en general, però nosaltres no hem cobrat d'Endesa", explica aquesta afectada.

La delimitació era com a mínim complicada. Les finques es toques les unes amb les altres, la massa cremada forma un continu de moltíssimes hectàrees i separar per l'origen d'ignició era una feina difícil. Però les parts acusadores no van poder convèncer el tribunal. Aquest propietaris no han cobrat res pel seu bosc cremat. En tot cas, com va passar amb aquesta família que tenen com a casa pairal Campdeparets i que ara viuen a Cal Roig d'Olvan, van rebre alguns ajuts de la Generalitat per refer les cases afectats per l'incendi i les instal·lacions ramaderes, i també van rebre les indemnitzacions de les asseguradores segons la cobertura de cada cas. Aquests afectades mantenen "que el foc venia de Casserres i va salta la carretera i el riu".

En el cas de Campdeparets l'afectació "va ser molt important", perquè es troba en un lloc aïllat, amb moltes zones a la vora de difícil accés. "En alguns punts va cremar 13 dies seguits", perquè els Bombers ens deien que no poden enviar més mitjans perquè hi havia molts incendis alhora arreu del país. "A nosatlres se'ns va cremar tot el bosc. Jo celebro que altres propietaris hagin cobrat o cobrin, però també està bé que se sàpiga que els d'una part no hem cobrat". A la propietat de Campdeparets, la massa forestal pràcticament era de pi. "Era un bosc que en aquells moments, a diferència d'ara, encara es pagava", assegura aquesta afectada. La família tenia activitat ramadera, que també es va veure molt afectada, a la finca de Cal Roig. Aquí, justament, l'àvia de la família va passar moments molt complicats perquè "les flames van envoltar la casa, on ella estava sola. Ho va tancar tot i es va quedar a dins. Els coberts es van cremar tots, la zona de porcs, la de conills...però la casa va salvar-se, i l'àvia també". La resta de membres de la família estaven intentant apagar les flames a d'altres punts de la finca, però el foc va córrer més que ells i els va arribar a la casa.

25 anys després aquesta família pot dir que es va anar refent, que va tornar a treballar per recuperar part de que va perdre, tot i que el bosc no ha tornat a ser el que era el 1994. Aquesta veïna considera que amb tota la indemnització que s'ha hagut de pagar es podria haver fet una revalorització i sense haver d'incrementar la xifra final no haver deixat ningú al marge, però la justícia té en compte les responsabilitats que es poden atribuir de manera directa.