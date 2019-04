L'Estat denuncia l'ajuntament de Calaf pel suport a la reprovació de Felip VI

L'Advocacia de l'Estat s'ha querellat contra l'Ajuntament de Calaf per haver donat suport a la reprovació que va fer el Parlament de Catalunya al rei Felip VI, segons va informar el consistori calafí.

En concret, el passat 12 de novembre, el ple de l'Ajuntament de Calaf va aprovar per unanimitat una moció de suport a la resolució del Parlament que reprovava la posició del rei Felip VI per «la seva intervenció en el conflicte català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials l'1 d'octubre del 2017» i que refermava el compromís amb «els valors republicans» i apostava per «l'abolició d'una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia».

Ara, l'Advocacia de l'Estat ha interposat un contenciós administratiu contra l'Ajuntament de Calaf per aquest acord, on també es refermava el «compromís» amb els valors republicans i apostava per «l'abolició d'una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia». A la notificació que ha fet arribar el jutjat contenciós que ha admès a tràmit el recurs es dona un termini de 20 dies als demandats per trametre l'expedient administratiu amb l'objectiu que l'Ajuntament acabi anul·lant l'acord d'aquest ple.

La moció aprovada pel consistori també instava totes les institucions de l'Estat a garantir la convivència, la cohesió social i «la lliure expressió de la pluralitat política a l'Estat». Per això, reprovava «els actes repressius contra la ciutadania» i condemnava «les amenaces d'aplicació de l'article 155 de la Constitució, la il·legalització de partits polítics, la judicialització de la política i la violència exercida contra els drets fonamentals».

L'Ajuntament de Calaf explica que està preparant la documentació que els requereixen i es personarà en aquesta causa.