La sentència del Tribunal Suprem que rebutja el recurs d'Endesa ha estat rebuda amb alegria pels demandants. La família de Josep Vila, que va saber la notícia gràcies a Regió7, deia que «semblava que no s'acabaria mai. Ha estat un procés molt llarg». També afegia que, malgrat que «els advocats ens deien que segurament ens donarien la raó, sempre estàs pendent per si no fos així», i que «cada cop que teníem una sentència, hi havia nous recursos i semblava que tot tornava a començar».

Una altra de les afectades és Assumpció Trulls, que puntualitzava que «nosaltres no havíem de cobrar gaires diners, i ens afecta poc perquè no se'ns va cremar gaire tros». Tot i això, lamentava que havia estat un procés molt llarg i assegurava que «estem contents que finalment s'hagi resolt, encara que hauria pogut ser abans. I si els propietaris a qui el foc va afectar molt finalment poden cobrar, encara serà molt millor».