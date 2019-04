Tres ferits en un accident de trànsit a la C-55, a Callús

Tres persones han resultat ferides com a conseqüència d'un accident Callús en el qual han xocat dos vehicles. L'accident ha tingut lloc al quilòmetre 42 de la C-55 i els bombers han rebut l'avís a les 14.39. Com a conseqüència del xoc, una persona ha quedat atrapada en un dels vehicles, i dues més han resultat ferides encara que havien pogut sortir per elles mateixes del cotxe.