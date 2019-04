Crema una cuina a Martorell

Un incendi ha afectat una cuina a Martorell, al carrer Puig del Ravell, 21, aquest migdia, i com a conseqüència del foc, segons les primeres informacions, una persona hauria patit cremades. El foc s'hauria originat en una fregidora i després s'hauria escampat per la campana extractora. El foc s'ha originat a tres quarts i cinc minuts de dotze i s'ha donat per controlat al cap de 45 minuts.

Com a conseqüència del foc s'ha hagut de desallotjar l'edifici de quatre plantes d'alçada.