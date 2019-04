Crema un matalàs en una casa abandonada a La Pobla de Claramunt

Un matalàs es va incendiar ahir a la nit en una casa a La Pobla de Claramunt, a l'Anoia. El foc es va declarar a les 20.37 h al primer pis d'un edifici de tres plantes, situat al número 12 del carrer Tres Fonts. Els Bombers de la Generalitat van rebre un avís d'incendi en un habitatge i van activar cinc dotacions, les quals van treballar fins a 2/4 de 10 de la nit per extingir el foc.

Segons fonts del cos d'emergències, es tracta d'una casa antiga que no està habitada i, per tant, no hi havia ningú en el moment de l'incendi. No va caldre desallotjar els veïns ni tampoc hi va haver cap persona ferida.