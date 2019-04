Descobreixen 515 plantes de marihuana en una casa a Moià

Els Mossos d'Esquadra han descobert una plantació de 515 plantes de marihuana en una casa a Moià. En el marc de l'operació, dimarts es va detenir un veí de 42 anys de Santa Perpètua de Mogoda acusat d'un delicte contra la salut pública i de defraudació del fluid elèctric. La investigació es va iniciar al principi de març, i després de diverses indagacions el 5 d'abril els investigadors van fer una entrada al domicili, on van trobar una complexa instal·lació per cultivar les plantes. La investigació roman oberta i no es descarten més detencions.