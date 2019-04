26 mesos de presó per tenir un accident begut i negar ajuda a passatgeres ferides

Un conductor ha estat condemnat a 26 mesos de presó per conduir sense haver tingut mai el carnet i per no ajudar les ocupants del vehicle que conduïa i que van resultar ferides.

En concret, el titular del jutjat penal número 1 de Manresa ha imposat una condemna de 20 mesos de reclusió per conduir sense permís –que mai havia obtingut– i sota els efectes de l'alcohol. Els sis mesos de presó restants són per omissió del deure de socors.

Un segon ocupant del vehicle ha estat condemnat a una multa de 4 euros diaris durant 4 mesos perquè tampoc va socórrer les víctimes.

Els fets van passar el 25 de març del 2015 quan el cotxe circulava pel carrer de Viladordis de Manresa, i en fer un revolt va ocupar el carril contrari i va acabar xocant contra una paret de ciment. El conductor va donar una taxa d'alcohol d'1,12 i 1,22 grams per litre en sang.

Com a conseqüència del xoc, tres de les ocupants del vehicle van resultar ferides de diversa consideració. Els ara declarats culpables, segons la sentència, van marxar del lloc dels fets «sent conscients de la magnitud de l'accident i de l'existència de dues persones ferides a l'interior del vehicle i de la situació en què quedaven a mercè de qualsevol contratemps enmig de la carretera amb total menyspreu del seu estat de salut i prescindint de prestar la més mínima ajuda o procurar que altres els la prestessin».

Com a conseqüència del xoc, la jove ferida més greu va tenir diferents lesions i va caldre que li fessin unes quantes operacions i va estar més de 300 dies per poder tornar a fer la seva activitat habitual. A més a més, també li han quedat seqüel·les. A una altra de les ferides en l'accident, les lesions la van mantenir 10 dies de baixa, i a una altra de les ocupants del vehicle va necessitar 15 dies per recuperar-se de les ferides, encara que sense haver d'estar de baixa.

A més, segons recull la sentència, el conductor del vehicle –el qual va quedar en un estat de sinistre total–, el conduïa sense que ho sabés el seu propietari, al qual una de les noies n'havia agafat les claus sense el consentiment, encara que això, segons la sentència, el conductor no ho sabia. Per aquests fets, la menor ja va ser condemnada a un any de llibertat vigilada i a pagar 5.000 euros d'indemnització al propietari del vehicle en qüestió.

A part dels 26 mesos de presó per al principal condemnat per aquests fets, aquest tampoc podrà obtenir el carnet de conduir de vehicles a motor i ciclomotors durant un període de tres anys i mig. A més a més, la jutgessa també l'ha inhabilitat per exercicir el sufragi passiu durant un termini de 20 mesos.

La sentència es va dictar per conformitat entre les diferents parts afectades.