Decomissen més de 400 plantes de marihuana en una urbanització d'Olesa

La Policia Local d'Olesa de Montserrat va requisar dijous passat més de 400 plantes de marihuana en un magatzem de la urbanització de Ribes Blaves del mateix municipi. Segons va informar la mateixa Policia Municipal, tant les plantes com els diferents estris per cultivar-les que es van trobar a la nau van ser intervinguts i posteriorment es van posar a disposició judicial. Aquesta operació va ser possible gràcies a la col·laboració ciutadana.

D'altra banda, però també a Olesa de Montserrat, un home va ser detingut, dijous passat a la nit, quan presumptament estava robant a l'interior d'un habitatge del municipi. La persona detinguda és E.Z.S. i va ser arrestada in fraganti a l'interior d'un habitatge al qual va accedir escalant a un balcó i forçant-ne la persiana i la porta d'accés.

Els agents de la Policia Local van poder accedir a l'habitatge en qüestió saltant al pati posterior des d'un immoble contigu, i un cop a dins, van aconseguir poder localitzar la persona que després va ser detinguda, i que estava amagada en una habitació de l'immoble.

Un cop finalitzades les diligències policials, l'home arrestat va ser traslladat fins a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Martorell.