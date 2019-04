Les policies locals del Bages només tenen 21 dones entre gairebé 200 agents

Dels 192 agents de Policia Local que actualment hi ha a la comarca del Bages només 21 són dones. En termes relatius significa que ni tan sols l'11% de les integrants de policies locals són dones, segons dades consultades per Regió7. A la comarca en aquest moment hi ha un total de 10 municipis que tenen un cos de Policia Local (no s'han comptat els equips de vigilants municipals) i en tres d'ells actualment no hi ha cap agent dona en les seves plantilles. Aquest és el cas de les policies locals d'Artés, Súria i Cardona.

En termes relatius, la policia municipal de Navàs és líder en presència femenina, amb el 30% dels agents, encara que en termes absoluts es tradueixi en només 3 dones en una plantilla formada per 10 membres. Tres també són les agents que tenen Sant Fruitós de Bages (d'un total de 14 membres) i Sant Joan de Vilatorrada (on hi ha 16 agents) però com que tenen plantilles una mica més àmplies, el percentatge femení queda més diluït. A Sallent, fins fa poc també hi havia tres dones a l'equip de la Policia Local, però ara són dues després que una s'incorporés al cos de Mossos d'Esquadra. També són dues les dones de la Policia Local de Santpedor (té 14 integrants), mentre que a Sant Vicenç només hi ha una agent entre els 13 integrants del cos de seguretat del municipi.



La Policia Local de Manresa és de totes les de la comarca la que en termes absoluts té més dones perquè és també l'equip amb una plantilla més gran. Són un total de 7 d'un equip de 85 membres. Una xifra que, des del mateix cos, es considera baixa, ja que les dones són només el 8,23% de l'equip, però tenen la voluntat d'incrementar-la amb la convocatòria de places que actualment hi ha en marxa. Pel que fa a responsabilitats, de les set dones que hi ha a Manresa només una d'elles és caporal.



Curiosament, a Cardona, un dels municipis on no hi ha cap dona a la Policia Local, es produeix la circumstància que la seva responsable política és una dona. Per incrementar la presència femenina a les plantilles, Maite Barrera, que és la regidora de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Cardona, assegura que el primer pas és que els mateixos caps policials creguin que hi ha d'haver dones a l'equip. Ella assegura que «m'agradaria que hi hagués més dones a la nostra policia», però puntualitza que «això no significa que fem discriminació en cap cas», i atribueix la situació a la tradició. «Tal com històricament ha passat en la infermeria, que era una professió basada en dones, i ara últimament s'hi veuen més homes, amb la policia passa al revés. Hi ha molts homes però de mica en mica s'hi poden trobar més dones, encara que el procés és lent». I malgrat que ara, a Cardona, tots els agents són homes, remarca que hi ha una elevada mobilitat de policies locals i que al poble, en diverses ocasions, hi ha hagut presència femenina.



La de Cardona és una situació similar a la de Súria, on actualment tampoc hi ha cap dona a les files de la Policia Municipal. Tot i això, fonts municipals asseguren que, des de final dels anys 70, a la policia surienca hi ha hagut dones de forma gairebé ininterrompuda. La circumstància actual, argumenten les mateixes fonts, ha estat que una agent es troba en comissió de serveis a la Policia Local de Manresa i que recentment una altra agent ha obtingut plaça en propietat també al cos manresà. Ara, caldrà veure què passa en el moment en què es convoquin noves places, i si es recupera la presència de dones a l'equip policial.



El cap de la Policia Local de Manresa, Jordi Mora, també lamenta la baixa presència femenina a l'equip que dirigeix. «Jo soc prodona», diu, i afegeix que «tant de bo tinguéssim un equilibri de 50-50». Pel que fa als motius que porten que hi hagi poques dones policies explica que «des de fora pot faltar confiança o que es vegin altres cossos més atractius». Malgrat que els homes continuen sent majoria, els temps en què les dones no podien portar pistola o anar en moto ja queden molt lluny, i en aquest sentit el mateix Mora remarca que a la Policia Local de Manresa «no es discrimina ningú. Aquí som un cos petit i s'hi ha de fer de tot, i tant les dones com els homes a la policia també hi fan de tot. És cert que també tenen altres habilitats, i això acaba sent bo per a tota la plantilla de la Policia Local i el seu funcionament». Mora destaca també un dels altres avantatges, tant per a homes com per a dones, de treballar en una policia local i és la facilitat de conciliar vida laboral i familiar: «Ets a cinc minuts de casa i tens la seguretat que no t'envien a l'altra punta de Catalunya», sentencia.

Finalment, el regidor de Recursos Humans de l'Ajuntament de Manresa, Jaume Torras, assegura que «està demostrat que les plantilles equilibrades treballen millor en equip i acaben donant un millor servei. Aquest bon equilibri no són només paraules o un tema intern per a l'Ajuntament, perquè si tothom treballa millor, aquest fet s'acaba convertint en un millor servei als ciutadans».