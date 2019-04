Un mort i un ferit crític pel xoc entre dues motos a prop de can Maçana

Nova víctima mortal en un accident de moto a la carretera de Can Maçana. J.H.R., veí de Martorell que tenia 35 anys, va perdre la vida ahir al matí en una col·lisió entre dues motocicletes que, a més, va deixar un ferit crític. L'accident es va produir al punt quilomètric 2, en un revolt que hi ha molt a prop del trencant del monestir de Montserrat, quan un motorista que ascendia en direcció al Bruc va envair el carril contrari just quan un altre circulava en direcció oposada. El xoc va ser frontal. És el segon accident mortal en aquesta carretera després que un motorista caigués per un marge diumenge passat.



Els motoristes feien una sortida a la carretera i, com a mínim, un dels implicats en l'accident anava amb altres motoristes, segons els Mossos d'Esquadra. El conductor de l'altra motocicleta, un veí de Barcelona que té 41 anys, va ser traslladat en helicòpter a l'Hospital de Bellvitge. Arran de l'accident, es van activar tres patrulles del cos dels Mossos d'Esquadra, una dotació de Bombers de la Generalitat, dues ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).



La BP-1101, coneguda com a carretera de Can Maçana, és molt freqüentada per grups de motoristes que organitzen sortides i, de fet, ahir al migdia n'hi havia molts que feien rutes. La policia va deixar clar, però, que el xoc d'ahir al matí no té res a veure amb les curses il·legals i investiguen els fets com a accident.



Fins a la 1 del migdia es va donar pas alternatiu als vehicles que circulaven per la carretera. La Policia alerta que és una carretera on freqüentment tenen lloc accidents, tot i que no és habitual que siguin tan greus com els dos mortals que hi ha hagut en els darrers dies. Diumenge passat, un veí de Barcelona, de 26 anys, va morir en sortir de la via i caure pel marge de la carretera després de col·lidir contra la tanca de seguretat. L'accident de la setmana passada va tenir lloc a uns quatre quilòmetres del que va tenir lloc ahir a les 11 del matí.



Amb aquesta nova víctima ja són 39 les persones que han mort en accidents de trànsit des del gener a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Comptant l'accident d'aquest cap de setmana, de les víctimes mortals que hi ha hagut des del principi d'any a les car-reteres de les comarques centrals, cinc han estat dels col·lectius que es consideren vulnerables: quatre motoristes i un ciclista.