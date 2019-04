Un accident talla la C-55 a Olesa de Montserrat

Un atropellament ha obligat a tallar la C-55 a Olesa de Montserrat des de 3/4 de 5 de la tarda fins gairebé 2/4 de 6, fet que ha originat cues importants, de fins a tres quilòmetres, ja que és una de les hores amb més trànsit en aquesta carretera.

L'accident s'ha produït al punt quilomètric 3 quan, per causes que s'estan investigant, un cotxe ha atropellat un vianant que ha resultat ferit en estat crític. En el rescat hi ha participat l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) fet que ha obligat a tallar totalment el trànsit a la carretera. El ferit ha estat estat evacuat en l'helicòpter a l'hospital de Bellvitge de Barcelona. En les tasques de rescat també hi han treballat dues ambulàncies i tres patrulles dels Mossos d'Esquadra.





Accident greu a la C-55 a l'altura d'Olesa de Montserrat. La via està tallada per la presència de l'helicòpter medicalitzat. pic.twitter.com/wW40igkqXe — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) 16 d'abril de 2019

El trànsit d ela zona s'ha vist encara més complicat com a conseqüència d'un accident a l'A-2, a l'alçada d'Abrera que ha obligat a tallar un carril en direcció Lleida. En aquest accident dues persones han resultat ferides de caràcter lleu i han estat traslladades a l'hospital de Martorell.