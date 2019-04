Fa autoestop i acaba atracat a punta de pistola a Manresa pel conductor que el recull

Un veí de Sant Fruitós de Bages que feia autoestop per anar fins a Barcelona va acabar sent atracat, dijous passat, a punta de pistola pel mateix conductor que el va recollir i que s'havia ofert per portar-lo fins a Barcelona.

El principal sospitós dels fets va ser detingut hores més tard a Manresa, segons van confirmar ahir fonts dels Mossos d'Esquadra.

Els fets en qüestió van tenir lloc l'11 d'abril quan la víctima, de 30 anys d'edat, d'origen rus i veí des de fa uns mesos de Sant Fruitós de Bages, feia autoestop al mateix municipi amb la intenció de trobar un vehicle que el pogués portar fins a Barcelona. Allà mateix, un conductor es va aturar i es va oferir a portar-lo fins a la capital catalana.

Segons el testimoni de la víctima, un cop al cotxe i quan encara feia poca estona que circulaven, el conductor, de nacionalitat marroquina i d'uns 20 anys d'edat, es va desviar de la carretera i el va conduir fins a una zona industrial aïllada de Manresa. Un cop al polígon industrial, van aparèixer dos individus més que anaven en un altre vehicle.

Amb els cotxes aturats, el van fer sortir del vehicle en el qual viatjava ell, i el conductor que l'havia recollit juntament amb els dos homes que havien aparegut al polígon el van amenaçar a punta de pistola i li van sostreure les seves pertinences, entre les quals hi hauria un telèfon mòbil, la cartera, la motxilla i uns 200 euros en efectiu.

A continuació, la víctima hauria intentat, pel seu compte, recuperar els diferents objectes que li havien estat robats barrant el pas als vehicles en els quals anaven els presumptes lladres, però aquests van acabar fugint del lloc després d'atropellar-lo xafant-li un peu.

Un testimoni dels fets va avisar al 112 i els Mossos d'Esquadra, un cop van tenir coneixement dels fets, van muntar diferents controls amb l'objectiu de localitzar els sospitosos, encara que no van tenir èxit.

Va ser unes hores més tard quan els mateixos Mossos d'Esquadra van localitzar, a Manresa, el conductor que havia recollit el jove i que és el principal sospitós del robatori, i van acabar detenint-lo.