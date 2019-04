El terratrèmol de fa dues setmanes ha tingut 14 rèpliques de fins a 3 graus

L'Alt Urgell va tenir entre ahir i diumenge 14 nous petits terratrèmols, algun de fins a 3 graus de magnitud en l'escala de Richter, que són encara rèpliques del terratrèmol de 4,5 graus que va sacsejar la mateixa zona el 3 d'abril passat. Segons l'Institut Geogràfic Nacional (IGN), cap dels 14 tremolors registrats en les últimes hores, que se sumen al més d'un centenar que es van produir durant els dies següents al terratrèmol del 3 d'abril, ha estat percebut per la població.

Tot i així, l'IGN demana col·laboració als qui hagin notat els terratrèmols i les seves rèpliques per omplir el qüestionari macrosísmic, de gran ajut en la investigació. El terratrèmol del 3 d'abril, d'una magnitud de 4,5, va ser detectat per les estacions sísmiques de la Xarxa Nacional a les 17.29 hora local. Va tenir el seu epicentre a la localitat de Ribera d'Urgellet i es va percebre fins a 18 localitats de les quatre províncies catalanes, així com a Osca.

Segons l'IGN, des d'aleshores hi ha activitat sísmica amb pics de magnitud 3 en l'escala de Richter, i entre diumenge i el matí d'aquest dilluns s'han succeït petits terratrèmols no percebuts per la població, agrupats en dos episodis.