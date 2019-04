Tres ferits en un accident entre dos turismes a Manresa, davant de l'Aligué

Imatge del punt on va tenir lloc l'accident, a la carretera C-16c.

Imatge del punt on va tenir lloc l'accident, a la carretera C-16c. GSV

Tres persones van resultar ferides en un accident que va tenir lloc ahir al vespre, minuts després de les 8, a Manresa, a la C-16c, davant del restaurant Aligué. Dos turismes van xocar per causes que es desconeixen. Un d'ells va quedar bolcat dins l'aparcament del restaurant i l'altre al mig de la via, tallant un carril en direcció a Sant Fruitós de Bages.

Personal del SEM va atendre al lloc dels fets tres dels ocupants dels dos cotxes accidentats per ferides de caràcter lleu i no va caldre, segons fonts dels Bombers de la Generalitat, evacuar-los a l'hospital. Els altres dos passatgers van resultar il·lesos. Hi van treballar dues dotacions dels Bombers, els Mossos d'Esquadra i el SEM.