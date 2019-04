Els Bombers apaguen dos incendis de contenidors, a Moià i Igualada

Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat aquest dijous a la nit i matinada per apagar dos incendis de contenidors, a Moià i Igualada. El primer es va produir a les 23.20 h al carrer del Molí Nou de Moià, davant del número 5, i va cremar un contenidor d'orgànica. Hi van treballar dues dotacions durant uns 20 minuts. L'altre foc s'ha declarat a les 4 de la matinada a la cruïlla entre el carrer d'Òdena i l'avinguda del Mestre Montaner d'Igualada. Hi ha treballat un vehicle de bombers i també ha cremat un contenidor d'orgànica.