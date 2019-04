La C-16 ja registra les primeres retencions al Berguedà

Les primeres retencions de l'operació sortida de Setmana Santa ja han arribat al Berguedà. Des de 3/4 d'1 d'aquest migdia hi ha retencions de dos quilòmetres Berga, del punt quilomètric 97 al 99; a Cercs, també de dos quilòmetres, del 103 al 105; i a Guardiola de Berguedà, del punt quilomètric 122 fins al 124. Totes les retencions són en direcció nord.



El Servei Català de Trànsit, en la seva previsió, ja alertava de la possibilitat de retencions importants a la C-16 en aquesta operació sortida de Setmana Santa. Per aquest motiu, s'ha suprimit el carril lent entre Berga i Cercs des d'avui i fins demà al migdia.



Per l'operació tornada, a partir de diumenge, també es preveu que hi hagi trànsit intens i se suprimirà aquest carril i també el carril esquerra de la C-55 a Castellgalí.





?? A la C-16, trams de retencions a Berga, Cercs i Guardiola de Berguedà. pic.twitter.com/NZo7YKNQPN — Trànsit (@transit) 18 d'abril de 2019