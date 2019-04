Dos vehicles s'accidenten a Bolvir i deixen un ferit

Dos turismes van xocar lateralment ahir a la nit a la N-260 a Bolvir, a la Cerdanya, i van deixar una persona ferida lleu, que va ser evacuada pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'hospital. L'accident va tenir lloc a les 23.20 h al quilòmetre 181 de la nacional. Segons fonts dels Bombers, un dels dos vehicles implicats no tenia coixins de seguretat, motiu pel qual el passatger que hi viatjava va rebre un fort cop en xocar amb l'altre cotxe i va haver de ser atès per personal sanitari.