Mor l'home que va ser atropellat dilluns a la tarda a la C-55, a Olesa

L'home que va ser atropellat dilluns a la tarda en un accident a la C-55 al terme municipal d'Olesa de Montserrat va morir després de ser ingressat en estat crític a l'Hospital de Bellvitge de Barcelona. L'home, J.R.F., tenia 71 anys i era veí de la mateixa població.

L'accident es va produir poc després de tres quarts de quatre de la tarda al punt quilomètric 3 de la C-55, a prop de l'entrada sud de la població.

Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va atropellar un home que en un primer moment va quedar en estat crític, motiu pel qual va ser traslladat amb l'helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital de Bellvitge de Barcelona, on va morir després de ser ingressat.

Arran de l'accident es van activar tres patrulles del cos dels Mossos d'Esquadra, dues ambulàncies i, a més, l'helicòpter medicalitzat del SEM.

Pel que fa a l'afectació viària, la carretera es va tallar en els dos sentits de la marxa per tal que els serveis d'emergències poguessin fer les seves tasques.

El tall de trànsit va durar una mica més de mitja hora i va provocar importants cues, de fins a tres quilòmetres de longitud.

Concretament, el tall de la carretera C-55 va allargar-se fins a 1/4 de 6 de la tarda, moment en què es va començar a donar pas alternatiu al trànsit fins que fi- nalment es va normalitzar la situació.