Trànsit preveu una circulació massiva cap al Pirineu per l'eix del Llobregat

El Servei Català de Trànsit preveu que l'eix del Llobregat sigui una de les vies més transitades al llarg d'aquest cap de setmana i alerta que podria haver-hi «retencions importants a la C-16». Per tal de millorar la circulació, el SCT eliminarà els carrils lents de la C-16 entre Berga i Cercs i de la C-55 a Castellgalí.

En el marc de l'operació sortida, el SCT anul·larà des d'avui a la tarda fins demà al migdia el carril lent de la C-16 en sentit nord entre Berga i Cercs.

En l'operació tornada, des de diumenge al matí fins dilluns a la mitjanit, els punts de la Catalunya Central que es preveuen amb més densitat de trànsit són la C-16 entre Cercs i Berga, on es cancel·larà el carril esquerre i també s'eliminaran els girs a l'esquerra a les sortides de Berga Sud i Berga Centre. A la C-55, a Castellgalí s'anul·larà el carril esquerre. A més, el SCT recorda que a la C-16 s'estan fent obres entre Berga i Bagà i a la C-55, a l'altura de Collbató.

A les comarques centrals també preveu una elevada densitat de trànsit a l'A-2, a l'altura d'Esparreguera en l'operació sortida, i des de Jorba i fins a Pallejà en el marc de l'operació tornada. Al llarg de tots els dies també preveu que l'N-145 , entre la Seu d'Urgell i Andorra, sigui molt concorreguda.

D'altra banda, dos helicòpters, una avioneta i diversos cotxes camuflats controlaran el trànsit a les carreteres catalanes durant aquest llarg cap de setmana, quan es desplegarà un dispositiu especial de 1.666 agents dels Mossos que faran 1.418 controls preventius per garantir la seguretat.

Així ho van explicar ahir el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Juli Gendrau, i el cap de la comissaria de mobilitat dels Mossos, el comissari Juan Carles Molinero, en una roda de premsa a la conselleria d'Interior a Barcelona, en la qual també van fer un balanç de la sinistralitat a la xarxa viària de Catalunya, on ja han perdut la vida 41 persones aquest 2019, el 25% menys que el 2018. «En l'operació sortida preveiem la mobilització de 345.000 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona», i en l'operació tornada, entre diumenge i dilluns, l'estimació puja fins als 557.000, va apuntar Gendrau, qui va qualificar aquesta segona fase de Setmana Santa com «la més problemàtica sobre la mobilitat».

Aquests dies, un total de 1.666 agents dels Mossos vigilaran el trànsit i faran 1.418 controls preventius, a més hi haurà la presència de dos helicòpters i d'un avió. Segons Gendrau, els helicòpters han executat 53 serveis de vigilància de trànsit i han observat 265 conductes antireglamentàries, que sobretot tenen a veure amb la distracció per utilitzar telèfons mòbils, l'excés de velocitat i el consum d'alcohol i drogues. En aquest sentit, el cap de la comissaria de mobilitat va anunciar «un increment important i massiu» dels controls amb vehicles policials camuflats que, des del gener del 2019, ja han detectat 17.443 infraccions de persones que posen en risc la seguretat dels usuaris de les vies. «Un dels objectius d'aquestes patrulles és l'efecte sorpresa», va indicar Molinero, qui va il·lustrar algunes «actituds incíviques» amb diversos exemples, com el cas d'una conductora que, sense el cinturó de seguretat, alletava el seu fill nounat.