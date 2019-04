Enxampen quatre lladres amb el botí d'un súper de Manresa

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts tres dones i un home, veïns de Sant Adrià de Besòs i Sant Celoni, com a presumptes autors de furtar diversos productes en un supermercat de Manresa valorats en 860 euros.

La detenció es va fer al voltant de les 8 del vespre en un control de prevenció de robatoris a la car-retera C-16, al terme de Castell-bell. Els agents van observar com un turisme s'aturava 50 metres abans d'arribar-hi. Seguint les indicacions dels Mossos, van continuar la marxa fins als del control. Als agents els va semblar sospitosa l'actitud dels ocupants i van escorcollar el vehicle i van localitzar-hi diversos productes d'alimentació i higiene personal en bosses d'escombraries. Com que els ocupants del vehicle no van poder justificar amb cap tiquet de compra la procedència, els Mossos van fer unes comprovacions i es va constatar que els productes acabaven de ser sostrets en un supermercat de Manresa.