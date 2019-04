El conductor de l'accident mortal a Avinyó no té el carnet de conduir

El conductor, de 18 anys, de l'accident mortal que va tenir lloc divendres a la tarda en una pista forestal d'Avinyó no té carnet de conduir, segons els Mossos d'Esquadra. A part, el tot terreny en què anaven els cinc joves del Bages i el Moianès té la ITV caducada. En l'accident va morir Carla Montsech, de 15 anys i veïna de Sant Maria d'Oló. Demà, a les 11 del matí, tindrà lloc el funeral per acomiadar la menor a l'església parroquial del municipi.

L'altra dada que han difós els Mossos d'Esquadra és que el vehicle accidentat té capacitat, només, per a quatre persones i en el moment de l'accident n'hi havia cinc. Els joves, a més, no portaven el cinturó de seguretat posat. Entre els ferits, el conductor, un jove de 18 anys, veí del Pla de Vilamajor (al municipi de Balsareny) i amb vincles al municipi de Santa Maria d'Oló, continuava en estat molt crític ahir a la tarda, segons van confirmar fonts properes a les famílies dels accidentats. El jove va ser evacuat amb un helicòpter medicalitzat a l'hospital Parc Taulí de Sabadell.

Per altra banda, el funeral per Carla Montsech, filla de l'exalcalde d'Oló Santi Montsech i molt coneguda al poble, tindrà lloc demà a les 11 del matí a l'església parroquial del municipi. La mort de la jove d'Oló va colpir la població, que ha suspès aquest cap de setmana la celebració de les caramelles. I és que Montsech formava part del grup de bastoners del municipi, que hi havien d'actuar.

L'accident va tenir lloc molt a prop del nucli urbà d'Avinyó, al camí forestal que va a la font de la Rovirassa. Per causes que s'estan investigant, el tot terreny que conduïa el jove de 18 anys va pujar per un talús que hi ha al marge del camí i el vehicle va bolcar.

Els serveis d'emergències van rebre l'avís uns vint minuts abans de les 7 de la tarda i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hi va desplaçar quatre unitats de suport avançat i dues de bàsiques per ocupar-se de les víctimes. Els altres tres joves que anaven al cotxe van resultar ferits de diversa consideració i dos van ser traslladats a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Els Bombers hi van enviar quatre dotacions i van fer tasques d'excarceració dels joves que hi havien quedat atrapats.

El tram on va tenir lloc l'accident és a tocar del poble, molt a prop de la plaça Dalí, un terreny sense asfaltar. El cotxe va quedar molt malmès després de l'accident.