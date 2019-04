Un foc crema una hectàrea de vegetació a Coll de Nargó

Els bombers van extingir un incendi que es va declarar divendres a les 11 de la nit i que va cremar una hectàrea d'una de vegetació propera a Coll de Nargó.

El foc va quedar localitzat al costat de la carretera L-511, al punt quilomètric 37, a la part alta d'un dels turons d'aquesta àrea de l'Alt Urgell. Un total de 12 efectius terrestres dels Bombers de la Generalitat van participar en les tasques d'extinció de l'incendi, que ha estat controlat a les 2 de la matinada.

Ahir al matí encara hi ha havia quatre vehicles dels Bomber i un helicòpter remullant la zona. D'aquesta manera es volien assegurar que les flames no revifaven a l'àrea on es va declarar l'incendi.