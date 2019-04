Tres atesos per un petit incendi a l'interior d'un bar d'Esparreguera

Dues persones van resultar intoxicades, de forma lleu, i una altra va haver de ser atesa per cremades en un incendi que va tenir lloc ahir al matí en un bar d'Esparreguera. Qui va patir les cremades va ser el propietari de l'establiment, amb l'oli de la fregidora que va originar el foc. Bombers va rebre l'alerta a les 10:41 del matí els intoxicats van ser evacuats a l'Hospital de Martorell. Bombers de la Generalitat informava de que no la cuina del bar afectat no va patir danys importants i que van poder extingir les flames ràpidament.