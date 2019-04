Els Bombers han d'obrir un habitatge a Martorell on s'havien deixat una olla al foc

Els Bombers de la Generalitat han hagut d'entrar a la força en un habitatge de Martorell on els propietaris s'havien deixat una olla al foc. L'incident ha tingut lloc a les 9.13 h del matí en un domicili del carrer Vista Alegre, al número 37. Els Bombers han pogut obrir l'habitatge a temps i no s'han hagut de lamentar danys.

Aquesta nit, els Bombers han efectuat dos serveis, un també a Martorell i l'altre a Igualada, per apagar contenidors que cremaven. El primer va ser ahir a les 22.07 per l'incendi d'un contenidor al carrer Santa Caterina de la capital anoienca. L'altre, aquesta matinada a les 6.13 h, en una empresa de reciclatge de Martorell, situada al camí de Can Bros, on ha cremat un contenidor amb restes de poda.