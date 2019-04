Els motoristes troben segura la carretera de Can Maçana malgrat els accidents mortals

Els dos accidents mortals que hi ha hagut en menys d'una setmana a la carretera de Can Maçana no espanten els motoristes, que continuen freqüentant aquesta via. Diferents pilots consultats per Regió7 consideren que, malgrat els dos sinistres, la BV-1101 és segura.

El primer dels accidents mortals va tenir lloc el diumenge 7 d'abril, quan al quilòmetre 6,4 un motorista de 26 anys hi va perdre la vida. Un possible excés de velocitat s'apunta com a causa de l'accident. El segon va passar quan encara no feia ni una setmana del primer, el dissabte 13 d'abril. Va ser al punt quilomètric 2 quan dues motos van xocar. Un dels pilots, de 35 anys i veí de Martorell, hi va morir i l'altre va resultar en estat crític.

Els diferents motoristes consultats descarten que es facin curses en aquesta carretera, encara que Gonzalo Fernández de Barcelona avisa que quan es va en grup «hi ha el risc que els motoristes es piquin i vagin més de pressa que si anessin sols». També assegura que «la gent més gran i amb més experiència és més prudent que la gent jove». Jordi Carrera, de Barcelona, considera que «aquí no és el lloc per fer curses. Això no és un circuit, encara que hi ha gent que agafa confiança i hi corre».

Pel que fa a l'estat de la carretera, Rafa Dios, motorista de Terrassa i habitual a la zona, afirma que «als anys 90 no era gaire segura. Ara sí: els vorals són amples i qui s'ho coneix hi torna i ja sap a quins llocs pot córrer més o menys». Tot i això alerta que «si vens a la primavera o a la tardor s'ha de tenir en compte que en alguns revolts hi ha humitat i pot ser perillós, perquè, si no vigiles, pots caure».

Tot i considerar la carretera segura, Carrera puntualitza que, després dels accidents, «vens aquí pensant-hi i sabent el que ha passat fa que hi circulis amb més respecte».

Cristian Valldeperas també considera que la carretera és segura, «hi ha barreres laterals», tot i que lamenta que «en alguns llocs l'asfalt està una mica deteriorat» i que «a tot arreu hi ha molta gent».

Pel que fa als atractius d'aquesta carretera per als motoristes, n'hi ha uns quants. Dídac Ventura, també de Barcelona i que prefereix anar a Can Maçana entre setmana per la menor afluència de motoristes, explica que «els revolts són molt oberts i hi ha llocs que són segurs per fer-hi avançaments». Carrera afegeix que «la carretera és maca, el paviment està net i també té un bon punt de trobada», amb referència al restaurant Ca la Iaia; un aspecte, aquest últim, que també remarca Rafa Dios, que afegeix que «és una de les millors carreteres per fer revolts que hi ha a prop de ciutats com Manresa, Terrassa, Sabadell i Barcelona».

La convivència amb els cotxes



Els diferents motoristes asseguren que no hi ha cap problema amb els conductors de turismes a la carretera. Fernández afirma que la convivència «és fàcil» i afegeix que «si no pots avançar, has de tenir paciència». Una opinió que contrasta amb la d'un dels conductors habituals, Raül Maigí, que passa per aquesta carretera: «Hi ha molts motoristes que usen la carretera com si fos un circuit» i que hi circulen «amb actituds molt perilloses, fan avançaments en línia contínua, a altes velocitats i amb un tipus de conducció que jo considero temerària». Assegura que algun cop ho ha denunciat als Mossos perquè les motos són «un perill per a la resta d'usuaris».

Per a Rafa Dios, la cosa és més relativa, «si vas moderat, no hi ha cap problema, però si vas molt endollat i et trobes un cotxe, se'n pot anar la moto i és quan hi ha problemes amb els cotxes». També remarca que «tothom ha de ser molt conscient que això és una carretera secundària i no un circuit, ni una pista de proves».