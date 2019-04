Un vehicle 4x4 s'accidenta i surt de la via a Veciana

Un vehicle 4x4 s'ha accidentat i ha sortit de la via aquest dilluns al matí al municipi de Veciana, a l'Anoia, per causes que es desconeixen. Els fets han tingut lloc a les 9.24 h al quilòmetre 47,5 de la carretera C-1412a. Segons fonts dels Bombers, quan han arribat al lloc de l'accident els ocupants del vehicle n'havien pogut sortir i s'esperaven a l'exterior. Tots ells han estat atesos per personal del SEM per ferides lleus i no ha calgut traslladar-ne cap a l'hospital.