Cremen dos contenidorsa Igualadai Martorell

La nit de diumenge a dilluns, els Bombers van fer dos serveis, un va ser a Martorell i l'altre a Igualada, per tal d'apagar dos contenidors que cremaven.

El primer servei va ser diumenge al vespre, a les 22.07 hores, per l'incendi d'un contenidor al car-rer de Santa Caterina de la capital anoienca.

El segon incendi es va produir la matinada de dilluns, a les 6.13 hores, en una empresa de reciclatge de Martorell, situada al camí de Can Bros, on va cremar un contenidor en el qual hi havia restes de poda.