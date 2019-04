L'operació tornada deixa cues de 16 quilòmetres al Berguedà

La C-16 va registrar cues de 16 quilòmetres al Berguedà en sentit Barcelona, en el tram entre Cercs i Berga, ahir al migdia, encara que a primera hora de la tarda la situació ja estava normalitzada. També ahir al migdia, hi va haver una sortida de carretera a la mateixa C-16, a l'alçada de Cercs, en la qual tres persones van resultar ferides lleus i van haver de ser traslladades a l'Hospital Sant Bernabé de Berga.

D'altra banda, la situació va ser molt més complicada al llarg de tota la jornada a l'A-2 al seu pas per l'Anoia i el Baix Llobregat Nord. En concret, des de 2/4 de 2 del migdia fins al vespre es van registrar cues importants a l'A-2 a Esparreguera per un accident amb tres turismes implicats. La topada, que va tenir lloc al quilòmetre 578 de la via, va obligar a tallar un carril en sentit Barcelona, fet que va provocar aturades de 14 quilòmetres des de Castellolí. També es van fer talls de circulació per evitar que com a conseqüència de les retencions quedessin vehicles aturats a l'interior del túnel del Bruc.

Pel que fa al balanç de víctimes mortals, un total de sis persones han perdut la vida en sis accidents de trànsit ocorreguts aquesta Setmana Santa a les carreteres catalanes, fins a mitja tarda d'ahir, quan el 90% dels 557.000 vehicles que van abandonar l'àrea metropolitana de Barcelona des del cap de setmana passat ja havien tornat, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).

El director del SCT, el berguedà Juli Gendrau, va fer balanç ahir de l'operació de trànsit de Setmana Santa, amb sis accidents mortals en els quals han mort sis persones, mentre que l'any passat es van registrar cinc víctimes mortals en quatre sinistres.

Sobre el trànsit, va explicar que la majoria dels conductors havien optat per tornar a casa ja ahir al matí, que és quan hi va haver més trànsit i més retencions, complicades per alguns accidents. A part de l'accident a Esparreguera, un xoc múltiple a l'AP-7 a l'altura de Roda de Berà, al Tarragonès, va causat retencions de 20 quilòmetres.

D'altra banda, Gendrau va subratllar que els controls dels Mossos d'Esquadra han detectat, de manera reiterada, «conduccions temeràries i nivells d'alcoholèmia per damunt del permès. Ara que ve el bon temps, cal cridar a la responsabilitat i a la consciència de cadascú», va reclamar Gendrau, que va subratllar també la responsabilitat dels camioners.