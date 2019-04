Mor un motorista en una sortida de via a l'A-2, a Castellolí

L'autovia A-2 al seu pas per Castellolí en una imatge d'arxiu

Un motorista ha mort en una sortida de via a l'A-2, a l'alçada del municipi de Castellolí, a la comarca de l'Anoia. Amb aquesta, ja són 45 les víctimes en accidents de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons dades del Servei Català de Trànsit.

L'accident ha tingut lloc al punt quilomètric 560,8 e l'A-2. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 14.55 h. Per causes que encara s'estan investigant, un motorista ha sortit de la via i ha mort.

Arran de la incidència, s'han activat tres patrulles del cos dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies.