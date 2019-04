Oló ret un adeu multitudinari a la menor morta divendres en accident

L'església de Santa Maria d'Oló va quedar petita ahir per acomiadar Carla Montsech, la jove que va morir divendres passat en un accident de cotxe en una pista forestal d'Avinyó.

Quan encara faltava un quart d'hora per a l'inici del funeral, l'església parroquial ja era completament plena i un bon nombre d'assistents van haver de seguir la cerimònia des de l'exterior del temple.

En el funeral, de poc més de mitja hora de durada, es va llegir un conte adaptat a la Carla, i que entre altres coses es preguntava: «Qui plorarà la Carla?», i el mateix relat responia: «Tots plorarem la Carla». De fet, el capellà que va oficiar el funeral va assegurar que la jove «ha marxat massa d'hora» i que suposava un «pes molt gran», i va afegir a continuació, interpel·lant tots els presents, que «un pes repartit entre molts, pesa menys». Amics de la jove també van tenir paraules de record en les pregàries de la cerimònia i lamentaven que hagués marxat d'una forma tan ràpida i no haver-se'n pogut acomiadar, encara que van assegurar que la recordaran sempre.

Finalment, va ser el seu pare, Santi Montsech, qui va donar les gràcies a tots els assistents per les mostres de suport que han rebut des de divendres passat.

La mort de Carla Montsech va colpir el poble, que ahir encara estava trasbalsat pel succés. Joves, grans, familiars, amics, veïns, companys d'institut... van voler acomiadar la jove i mostrar el seu suport a la família. I és que Montsech també era molt coneguda al poble. Actualment cursava quart d'ESO a l'institut Miquel Bosch d'Artés i també ballava amb els bastoners de Santa Maria d'Oló. Precisament aquest cap de setmana de Pasqua havien d'actuar al poble amb motiu de les caramelles, que finalment es van decidir suspendre.

Carla Montsech va morir divendres en un accident quan el vehicle en el qual viatjava va bolcar en una pista forestal d'Avinyó. En el cotxe hi viatjaven cinc passatgers, malgrat que només tenia capacitat per a quatre, i no portaven el cinturó de seguretat, segons van assenyalar els Mossos d'Esquadra. A més, el conductor del vehicle, un jove de 18 anys veí de Balsareny, no tenia permís de conduir. El conductor va quedar en estat molt crític i va ser traslladat en helicòpter des del lloc de l'accident fins a l'hospital Parc Taulí de Sabadell.