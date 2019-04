L'incendi de 9 contenidors a Igualada crema part d'un cotxe i la façana d'una casa

L'incendi de fins a 9 contenidors d'escombraries en només mitja hora de diferència a Igualada aquesta matinada ha afectat també un vehicle i la façana d'un habitatge. Hi ha hagut tres focs. El primer s'ha declarat a les 3.31 h al carrer de Santa Caterina i ha cremat 4 contenidors, el frontal d'un cotxe que hi havia estacionat al carrer i també la façana d'una casa.



L'altre foc s'ha declarat al mateix carrer, en una altra illa de contenidors. També se n'han cremat 4. Per últim, a les 3.56 h els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís d'un altre incendi aïllat al carrer Aurora. Dues dotacions de bombers han treballat per apagar els tres incendis.





