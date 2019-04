Mor el jove de 18 anys que conduïa el vehicle accidentat divendres a Avinyó

El jove de 18 anys i veí de Balsareny que conduïa el vehicle accidentat divendres a la tarda a Avinyó ha mort aquest dimarts, 23 d'abril, segons ha pogut saber Regió7. El conductor va morir ahir al migdia, després d'estar tres dies ingressat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell en estat crític com a conseqüència del sinistre.

En l'accident va morir Carla Montsech, de 15 anys i veïna de Santa Maria d'Oló. Era filla de l'exalcalde del municipi, Santi Montsech. Tal com ja va explicar aquest diari dissabte, el jove circulava amb un tot terreny per una pista forestal a Avinyó sense carnet de conduir. Amb ell viatjaven quatre joves més. En el moment dels fets, el vehicle anava sense la capota i els ocupants no duien posat el cinturó de seguretat, segons fonts coneixedores de la investigació.

El conductor del vehicle va resultar ferit crític i va ser evacuat amb helicòpter a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. El jove no va poder superar la gravetat de les lesions sofertes i va morir ahir a quarts de 3 del migdia, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra a aquest diari.

Els altres tres joves que anaven al cotxe van resultar amb ferides de diversa consideració i dos van ser traslladats a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. El tram on va tenir lloc l'accident és a tocar del poble, molt a prop de la plaça Dalí, un terreny sense asfaltar.