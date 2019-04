Cremen una pancarta electoral a Santa Margarida de Montbui

Una dotació dels Bombers de la Generalitat va treballar ahir a la nit per apagar una pancarta electoral que cremava al capdamunt d'un fanal, a Santa Margarida de Montbui, a l'aparcament que hi ha davant la biblioteca municipal. El cos d'emergències va rebre l'avís a les 10 de la nit. Es desconeix, de moment, de quina formació política era el cartell cremat i quines són les causes del foc.