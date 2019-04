Mor el conductor de 18 anys accidentat divendres a Avinyó

Jaume Barons Mas, el jove de 18 anys que conduïa el vehicle que es va accidentar divendres passat en una pista forestal d'Avinyó, va morir aquest dimarts a la tarda després d'estar tres dies ingressat, en estat crític, a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell.

El funeral pel jove tindrà lloc aquest divendres, a les 5 de la tarda, a l'església parroquial de Balsareny, municipi del qual era veí. En concret, Jaume Barons vivia al Pla de Vilamajor. A més, Jaume Barons també era conegut a Sallent, ja que havia estudiat a l'institut Llobregat, i actualment cursava el cicle de grau mitjà de fusteria a l'institut Guillem Catà de Manresa.

En l'accident que va provocar la mort al jove també hi va perdre la vida Carla Montsech, de 15 anys i veïna de Santa Maria d'Oló. Carla Montsech era filla de l'exalcalde del municipi Santi Montsech, i molt coneguda al poble, on ballava amb la colla dels bastoners, que havien de participar en les caramelles del municipi, que finalment es van suspendre. La jove va ser enterrada dilluns passat, després d'un comiat multitudinari a l'església de Santa Maria d'Oló.

Tal com ja va explicar aquest diari dissabte, el jove circulava amb un tot terreny per una pista forestal a Avinyó sense carnet de conduir. En el vehicle, l'acompa-nyaven quatre persones més. En el moment dels fets, el vehicle anava sense la capota i els ocupants no duien posat el cinturó de seguretat, segons van explicar fonts coneixedores de la investigació. A més a més, el cotxe tenia la ITV caducada.

El conductor del vehicle va resultar ferit crític i va ser evacuat amb helicòpter a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. El jove no va poder superar la gravetat de les lesions sofertes i va morir aquest dimarts a quarts de 3 del migdia, segons han confirmat fonts dels Mossos a aquest diari.

Els altres tres joves que anaven al cotxe van resultar amb ferides de diversa consideració i dos van ser traslladats a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Dos es van fer ferides de caràcter lleu i un estava en estat menys greu.

El tram on va tenir lloc l'accident és a tocar del poble, molt a prop de la plaça de Dalí, un ter-reny sense asfaltar.