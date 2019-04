Una dona resulta ferida en un accident a la C-25, a Artés

Una dona, veïna de Solsona, ha resultat ferida aquest divendres al matí després de patir un accident a la C-25, al seu pas per Artés. El cotxe amb què circulava ha sortit de la via per causes que es desconeixen al punt quilomètric 147 de l'eix Transversal en direcció a Manresa, minuts abans de les 7 del matí.

La dona ha rebut un cop al cap i ha estat traslladada per personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on ha estat atesa per lesions considerades de caràcter lleu. Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat en l'accident.