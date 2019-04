Rescaten cinc excursionistes que no podien continuar la ruta pel mal temps a Bagà

Cinc excursionistes van ser rescatats ahir a la nit pels Bombers de la Generalitat a Bagà mentre feien la ruta Gósol-Prat d'Aguiló (Berguedà). Segons fonts del cos d'emergències, van rebre l'avís a les 21.58 h que es trobaven a la cara sud del pas dels Gosolans i no podien seguir a causa del mal temps i perquè se'ls havia fet fosc. La zona, a més, estava molt nevada.



Fins a 7 dotacions de bombers, dues d'elles GRAE, van desplaçar-se al lloc dels fets per evacuar els excursionistes. Un cop van ser localitzats els van acompanyar fins al punt on havien estacionat els seus vehicles. Tots ells estaven il·lesos i no els va caldre atenció mèdica, segons les mateixes fonts.







Rescat de 5 excursionistes que feien la ruta Gósol-Prat d'Aguiló (Berguedà). Ens van alertar a les 21.58h que es trobaven al Pas dels Gosolans i no podien seguir. Hi vam treballar 7 dotacions #bomberscat amb efectius #GRAE. Trobats il·lesos, se'ls va acompanyar als seus vehicles pic.twitter.com/nFfdNDZJ8s — Bombers (@bomberscat) 26 d'abril de 2019